Liane Foly : Sa confidence très coquine sur André Manoukian...

Invitée de Salut les Terriens, le 4 février, Liane Foly n'a pas seulement discuté de son dernier disque Crooneuse et de sa tournée, mais aussi de sa vie perso. Ainsi, outre son histoire avec un homme de 17 ans son cadet, elle est revenue sur sa relation avec André Manoukian. L'occasion d'apprendre un détail surprenant...

Avec Thierry Ardisson il n'est pas rare que l'interview bascule sur un aspect sexuel. Ainsi, d'entrée de jeu, il a prétendu que Liane Foly était sur le plateau pour "un livre choc" dans lequel elle raconte sa première nuit avec André Manoukian. Ce qui est totalement faux et fait référence à un ouvrage de l'ancien juré de Nouvelle Star, qui avait mis en colère Liane Foly. Depuis les anciens amants se sont réconciliés... L'animateur poursuit en ajoutant qu'on est supposé apprendre qu'André Manoukian "a une petite bite". Hilare, la chanteuse a quand même pris la peine de démentir. "Pas du tout ! On le dit hein !", a-t-elle déclaré.

Plus sérieusement, elle a rappelé la belle histoire qu'ils ont vécue. "C'est lui qui a couché pour réussir. En même temps, si on s'était pas rencontrés tous les deux, on aurait pas fait nos débuts, nos chansons magnifiques qui m'ont fait démarrer. Donc, je pense que c'est bien d'être reconnaissant, ça porte ses fruits et, je trouve, que c'est très constructif", a-t-elle dit.

Thomas Montet