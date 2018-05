Lili Reinhart et Cole Sprouse (Riverdale) officialisent enfin leur couple !

Cette année, le Met Gala 2018 rimait avec amour et officialisation. Si Hailey Baldwin et Shawn Mendes ont fait leur première apparition publique sur le tapis rouge de l'événement, deux autres tourtereaux ont également profité de l'occasion. Il s'agit de Lili Reinhart et de Cole Sprouse, les stars de Riverdale. En couple dans la vie comme dans la série de Netflix, les interprètes de Betty Cooper et de Jughead Jones avaient toujours refusé de confirmer les rumeurs. Ils préféraient laisser planer le doute en esquivant toutes les questions à ce sujet.

Lili Reinhart et Cole Sprouse ont donc attendu le Met Gala 2018 pour confirmer en beauté leur couple. Très unis, les amoureux n'ont pas hésité à poser ensemble devant les photographes comme en témoignent les photos de E ! Online. Si l'actrice de 21 ans illuminait la soirée avec sa robe argentée H&M, le comédien de 25 ans était très élégant vêtu de son costume signé Thom Browne. Ils ont vraiment volé la vedette à plusieurs stars habituées du gala organisé par Anna Wintour !