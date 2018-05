Met Gala 2018 : Madonna, sobre et divine en icône gothique... Une surprise !

Chaque année, pour le Met Gala, soirée caritative du Costume Institute au Metropolitan Museum of Art à New York, Madonna met le paquet. Souvent osées, ses tenues lors des précédentes éditions ont fait couler beaucoup d'encre, qu'elle soit habillée par Riccardo Tisci (ancien directeur artistique de Givenchy) ou Jeremy Scott. Mais ce lundi 7 mai 2018, la star a surpris en madone gothique, un look aussi dark que réussi qui marque ses retrouvailles avec son couturier fétiche : Jean Paul Gaultier.

Le thème de ce gala 2018, "Corps célestes : Mode et imagerie catholique", était tout simplement fait pour elle. Tout au long de sa carrière, Madonna s'est inspirée de l'imagerie catholique. Que ce soit dans ses choix de bijoux, ses clips (le christ noir de Like a Prayer) et bien sûr ses spectacles, la religion demeure l'un des thèmes centraux de son oeuvre, aussi bien musicale que visuelle.

D'où sans doute son choix de retrouver Jean-Paul Gaultier, un créateur que Madonna admire depuis des années et avec lequel elle travaille régulièrement depuis le mythique Blonde Ambition Tour de 1990, tournée pour laquelle il lui avait créé son fameux corset à seins coniques. Pour le Met Gala 2018, Gaultier a imaginé deux tenues pour Madonna. La première est une grande robe noire, discrètement sanglée et décolletée, de mariée gothique. La star, accompagné du créateur français, était dissimulée derrière un voile tenu par une grande couronne dorée. Une icône, divine, qui s'est précitée dans les bras de son amie Nicki Minaj, tout aussi impressionnante dans sa robe rouge signée Oscar de la Renta.

Puis le gala a eu lieu et la prophétie s'est réalisée. Depuis vingt-quatre heures, les fans de Madonna croyaient savoir que leur star chanterait une chanson inédite lors du Met Gala. L'Américaine de 59 a bien offert un show aux prestigieux invités. Après le dîner, dans le grand escalier du Metropolitan, Madonna, dans sa deuxième tenue signée Gaultier, a chanté. Cette fois-ci, elle est en blanc, l'un de ses bras est protégé d'une armure. C'est un look de Jeanne d'Arc (la pucelle a également inspirée le look de Zendaya pour cette soirée) qu'elle avait déjà exploré lors du MDNA Tour en 2012. Entourée de moines et de danseuses, la star a chanté Like a Prayer, Hallelujah et l'inédit Beautiful Game. Une prestation inattendue, magnifique, dont Madonna a partagé des extraits sur son compte Instagram.