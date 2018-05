Met Gala 2018 : Rihanna, Katy Perry et Nicki Minaj en mettent plein la vue !

C'est un trio sur lequel on peut toujours compter pour mettre un peu de fun sur un tapis rouge aussi important que celui du Met Gala à New York. La mythique soirée de charité du Costume Institute se tenait lundi 7 mai 2018 au Metropolitan Museum of Art sur le thème "Corps célestes : Mode et imagerie catholique". Comme d'habitude, Rihanna, Kary Perry et Nicki Minaj ont joué le jeu à fond avec des tenues osées à tomber par terre.

Depuis quelques années, Rihanna est sans conteste la reine du Met Gala, qu'elle porte un long manteau de satin et fourrure jaune signé Guo Pei ou une création hyperfun de Rei Kawakubo pour Comme des garçons. Pour cette édition 2018, Rihanna a choisi la maison Margelia (dont John Galliano est le discret directeur artistique) pour l'habiller en papesse ultrasexy. La star portait une minorobe, un long manteau ainsi qu'une coiffe argent qui rappelle celle des papes, le tout brodé. Côté imagerie catholique, la créatrice de la lingerie Savage x Fenty tape dans le mille avec humour et glamour. Sur le tapis rouge, on l'a vue embrasser sur la bouche Stefano Tonchi, rédacteur en chef du magazine W.

De son côté, Nicki Minaj avait un plan. Loin d'être divin, celui-ci visait à annoncer la sortie de son nouvel album Queen, le 15 juin prochain, ce qu'elle fit sur le tapis rouge. Rouge, c'est aussi la couleur de la robe du regretté Oscar de La Renta qu'elle portait. Une longue robe qui brillait agrémentée d'une coiffe de perles et de croix noires et rouges du joaillier Tiffany & Co. L'interprète de Monster avait l'air d'une princesse qui aurait basculé et succombé à la plus brûlante des passions... Nicki a pris la pose avec son amie Madonna, sublime en Jean Paul Gaultier qui l'avait transformée en madone gothique.

Sans doute a-t-elle pu trouver du réconfort du côté de Katy Perry ? Toujours aussi positive, l'interprète du génial Swish Swish (auquel participe justement Nicki Minaj) n'est pas allée chercher très loin son inspiration. La chanteuse de 33 ans portait une robe dorée signée Versace (comme Kim Kardashian) et de grandes bottes assorties. Sa robe est recouverte d'une cote de maille et de deux immenses ailes qui lui donnent l'air d'un ange sur le point d'aller combattre... Le mauvais goût sans doute.