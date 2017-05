Rihanna : Canon floral au Met Gala !

Le Met Gala se dispute, avec une soirée caritative et quelques cérémonies de récompenses, le titre d'événement mondain le plus prisé de la planète ! Il lui est revenu de droit ce lundi 1er mai, jour d'une nouvelle édition du vernissage. Rihanna en était la star et y a porté le costume de muse pour la créatrice Rei Kawakubo...

Cette année, le Costume Institute, organisateur du Met Gala, a permis à ses chanceux invités de découvrir les pièces de l'exposition "Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between". Rihanna en a parfaitement respecté le thème en se rendant au Metropolitan Museum of Art de New York habillée d'une robe Comme des Garçons. Des boucles d'oreilles Chopard (collection de Haute Joaillerie "Rihanna Loves Chopard") et des sandales Dsquared² complétaient sa tenue.

Rihanna s'est préparée à l'hôtel The Carlyle, situé à près de 600 mètres du musée new-yorkais. La superstar de 29 ans en a électrisé l'entrée à son arrivée, provoquant un élan de frénésie chez les photographes présents.

Comme Rihanna, plusieurs célébrités ont profité du Met Gala 2017 pour rendre un hommage stylé à Rei Kawakubo. Pharrell Williams et son épouse Helen Lasichanh, l'actrice (et fille de Diana Ross) Tracee Ellis Ross, le mannequin Anna Cleveland et Julie Macklowe portaient des tenues Comme des Garçons.