Hailey Baldwin et Shawn Mendes officialisent leur couple sur tapis rouge !

Le 7 mai 2018, il ne fallait pas manquer la nouvelle édition du Met Gala. Comme chaque année, les plus grandes stars se sont réunies pour faire le show au gala présidé par Anna Wintour. De Rihanna à Kim Kardashian en passant par Nicki Minaj, toutes les it girls s'étaient mises sur leur 31. En plus des tenues spectaculaires, on ne pouvait pas rater Hailey Baldwin et Shawn Mendes qui ont fait sensation sur le tapis rouge de l'événement. Et pour cause, le top model de 21 ans et le chanteur de 19 ans ont officialisé leur relation après des mois de rumeurs.

Hailey Baldwin et Shawn Mendes ne s'étaient encore jamais exprimés sur leur couple. En s'affichant pour la première fois ensemble au Met Gala, les deux tourtereaux ont franchi un nouveau cap. Inséparables, ils étaient plus glamour que jamais, habillés par le même créateur, Tommy Hilfiger. Si le mannequin américain craquait pour une longue robe fendue, le chanteur canadien brillait dans un costume burgundy.