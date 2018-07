Lily Collins et Jamie Campbell Bower, la rupture : Fin de leur romance instable

Leur histoire a commencé en 2013, après leur rencontre sur le tournage du film The Mortal Instruments : La Cité des Ténèbres, mais elle s'écrit à nouveau au passé. Selon The Sun, Lily Collins et Jamie Campbell Bower ont rompu, une séparation qui se serait déroulée sans fracas. L'actrice de 29 ans et le comédien du même âge, membre du groupe Counterfeit, sont arrivés à l'évidence : ils ne sont pas faits pour être ensemble. "Lily et Jamie ont clairement un lourd passé ensemble et ils ont été proches pendant longtemps, mais au bout du compte ils ont décidé qu'ils n'étaient pas bons l'un pour l'autre et cela s'est terminé amicalement", commente une source auprès du tabloïd anglais.

Cette rupture n'est pas la première pour la fille de Phil Collins et l'acteur de Twilight. Après quelques mois de relation, ils s'étaient séparés en 2013 avant de remettre le couvert plus tard, en 2015. Lily Collins avait, entre temps et entre autres, fréquenté Zac Efron. L'actrice avait annoncé leur retour de flamme inattendu sur Instagram, publiant une photo d'elle embrassant Jamie Campbell Bower et écrivant : "La vie peut parfois être très mystérieuse, mais quand la flamme à l'intérieur de vous se remet à brûler et flamboie encore plus fort, vous savez que c'est pour de bon..." On la disait alors en couple avec Chris Evans.