Lily-Rose Depp : Seins nus et sublime pour incarner "le charme français"

Alors que la Russie vit à l'heure de la Coupe du monde, Lily-Rose Depp s'invite elle aussi au pays de Vladimir Poutine. L'actrice et égérie Chanel est en effet en couverture du prochain numéro de Vogue Russia, celui de juillet. Et pour cette occasion, la belle actrice de 18 ans a accepté de prendre la pose. En résulte un très beau shooting, glamour et sexy à la fois, avec notamment un cliché très particulier qui a retenu l'attention. Capturée par Boo George, la jeune muse a fait tomber le haut pour n'arborer qu'une jupe haute en sequin et une flopée de colliers habillement mis en valeur pour cacher sa poitrine totalement nue.

Pour Vogue, Lily-Rose "brille avec le charme français et la confiance américaine". Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp en impose une nouvelle fois dans l'exercice du topless. En effet, c'est loin d'être la première fois que la jeune comédienne joue de ses charmes face à l'objectif...