Lily-Rose Depp : Ses mots doux dédiés à Vanessa Paradis, sa "mommy"

On ne compte plus les fois, en interview, où Vanessa Paradis a dû répondre à cette question : "N'avez-vous pas peur de voir votre fille faire carrière si jeune ?" L'actrice et chanteuse, bientôt de retour en tournée avec son album Les Sources, répond toujours de la manière : premièrement, elle serait mal placée, elle qui a commencé à 14 ans, pour lui déconseiller de foncer ; ensuite, elle estime que Lily-Rose est une actrice-née dont les choix, comme L'Homme fidèle de Louis Garrel, témoignent d'un goût déjà très sûr.

Lily-Rose Depp est aussi la fille de Johnny Depp, qui reste une immense star aux États-Unis. Avec des parents de ce niveau, la jeune femme sait où elle met les pieds, entre Hollywood et un cinéma français exigeant : "Je sais que ce n'est simple pour personne, confiait-elle récemment dans Glamour. Quand on passe des castings, on entend plus souvent 'non' que 'oui'. Et en ce qui me concerne, avec la famille que j'ai, j'ai ressenti dès le début une énorme pression. Il faut avoir – comment on dit en français ? – une 'thick skin' [la peau dure, NDLR] pour faire ce métier."