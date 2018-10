Vanessa Paradis susurre un "Je t'aime" sensuel à Samuel Benchetrit

Comme tout bon artiste, Vanessa Paradis a ses muses. Après avoir eu Lenny Kravitz, Johnny Depp ou Benjamin Biolay ou même ses deux enfants Lily-Rose et Jack, c'est son mari Samuel Benchetrit qui l'a inspiré. Le 16 novembre 2018, Vanessa Paradis sortira un nouvel album, Les Sources, dont le premier single extrait, Les mots simples, vient de s'habiller d'un très beau clip épuré signé Jean-Baptiste Mondino - lequel connaît bien la chanteuse avec qui il avait remporté en 1991 la Victoire de la Musique du vidéo-clip pour Tandem.

Habillée par Chanel, la chanteuse à la voix si douce et aérienne se met en scène sur une balançoire, le bout des pieds caressant une eau translucide. Se balançant, elle déclame les paroles écrites par son amoureux. Un texte romantique à souhait qui ne fait aucun doute sur ce que le réalisateur français ressent pour sa femme. "Ces mots simples qui font frémir / Et certains autres mourir / Je te les donne à présent / C'est mon coeur, c'est mon sang", écrit notamment Samuel Benchetrit. À Vanessa Paradis de susurrer un "Je t'aime" sensuel et sans équivoque à la toute fin de la chanson.

"Vanessa était en train de travailler sur son disque. Elle m'a fait écouter les musiques qu'elle avait en me demandant de réfléchir à des textes, ce que j'ai fait. Et elle a aimé, avait expliqué Benchetrit à Paris Match fin septembre. Au final, il y a six chansons dont je signe paroles et musique, dont deux qu'on a coécrites. (...) Je n'ai jamais autant aimé travaillé sur le projet de quelqu'un car la musique est un univers que je ne connais pas très bien. J'étais complètement libre, c'était une expérience merveilleuse."

"Simple et Efficace... vous êtes juste sublime, merci pour cette superbe chanson et ce très joli clip", peut-on lire parmi les fans, extatiques après publication ce 29 octobre 2018 de ce clip. "Clip aussi doux que la musique. Mais j'attendais un peu plus de Mondino", écrit un autre, "une douceur auditive" pour les uns, "simple, pure et sublime" pour d'autres, Vanessa Paradis a fait l'unanimité avec Les mots simples. Et on a hâte d'avoir la suite !