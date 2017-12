Linda (Les Anges 6) dans Un dîner presque parfait : Personne ne la reconnaît !

C'était Un dîner presque parfait pour Linda.

Si elle a apprécié la compagnie des autres candidats de l'émission diffusée sur W9, l'ex-candidate de Qui veut épouser mon fils ? (TF1) et des Anges (NRJ12) n'a pas vraiment apprécié... que personne ne la reconnaisse.

En effet, Barbara (vue dans Secret Story 11), Chris, Benjamin et Julie ne semblaient pas la connaître. "Je croyais qu'ils allaient me sauter dessus et dire 'Linda, tati'. Alors que, dans la rue, tout le monde m'arrête et je ne peux pas faire un pas et là, personne m'a reconnue", a alors lancé Linda en salle d'interview.

Après quoi, elle n'a pas hésité à demander aux participants s'ils la connaissaient. Une attitude qui a choqué l'ancienne habitante de la Maison des Secrets : "J'ai trouvé qu'elle [s'était un peu prise] pour une star. J'aurais préféré qu'elle se taise."

Barbara a toutefois admis que le visage de Linda lui disait quelque chose. C'est toujours ça de pris.