Lindsay Lohan : Totalement nue sur Instagram pour fêter ses 33 ans

Lindsay Lohan fête ses 33 ans le 2 juillet 2019. Pour célébrer cet événement comme il se doit, elle a posté un cliché d'elle inattendu sur son compte Instagram : un selfie sur lequel elle apparaît entièrement nue. Assise dans une pièce qu'on imagine être son salon, l'ancienne star de Disney se photographie dans une pose lascive, ne portant que quelques bijoux. Un hommage subtil à son idole Marilyn Monroe ? Mystère. Dans tous les cas, cette photo inquiète certains fans sur son état mental.

Parmi ses 7 millions d'abonnés, beaucoup ont rapidement réagi après la publication du selfie de Lindsay. Si certains souhaitent un joyeux anniversaire à la jeune femme, d'autres critiquent son comportement. "Tu postes une photo de toi nue uniquement pour avoir de l'attention". La veille, Lindsay Lohan avait publié des scènes bien plus sages en postant des vidéos de son dîner d'anniversaire. On y apercevait l'actrice de Lolita malgré moi dans un restaurant avec ses amis. L'ex de Calum Best filmait des origamis disposés dans les assiettes des invités. Bref, deux salles, deux ambiances.

Après les affaires judiciaires auxquelles elle avait été confrontée, Lindsay Lohan avait décidé de partir en Grèce afin de devenir propriétaire de clubs. La jeune femme, qui avait d'abord été la star de l'émission de télé-réalité Living Lohan en 2008, était à présent au coeur de l'émission Lindsay Lohan's Beach Club diffusée sur MTV. Malheureusement, le club de Mykonos a dû mettre la clé sous la porte.

Pour relancer sa carrière, Lindsay semble souhaiter se remettre dans la musique. Ainsi, le 1er juin 2019, elle publiait une photo d'elle en studio, mais sans plus d'explications. Alors, un nouvel album serait-il en préparation ? Affaire à suivre...