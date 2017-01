Line Renaud manipulée par une fan : "J'ai failli y passer"

Invitée dans Sept à Huit (TF1), Line Renaud a livré un témoignage bouleversant en évoquant sa rencontre avec une admiratrice qui était en réalité une manipulatrice. Cette histoire est le fil conducteur de son roman autobiographique, coécrit avec Bernard Stora, Une drôle d'histoire.

Une fan attachante

Face à la caméra, la star de 88 ans raconte comment Jenny, rencontrée au début des années 2000 alors que cette dernière avait 17 ans, a fini par habiter chez elle. Devenue une sorte de secrétaire, la jeune fan s'était rendue si indispensable que Line Renaud était même prête à lui céder les rênes de sa fondation après sa mort et à lui vendre sa maison en viager.

Au départ, leur relation est proche de celle d'une grand-mère avec sa petite fille. La star encourage la fan qui la surnomme "ma mamounette" ou "mamie bis" pour ses examens. "Avec mon manque d'enfant qui me poursuit encore, ça m'a fait fondre", commente Jacqueline Enté de son vrai nom.

L'admiratrice a ensuite emménagé chez Line Renaud, mais elle a alors rapidement commencé à dévoiler son vrai visage. Un soir, elle reproche par exemple à la chanteuse d'avoir regardé plus longuement une autre femme qu'elle. "Jamais ne m'a effleurée la possibilité d'une idée amoureuse dans sa tête. Mais probablement qu'il y avait de ça", déclare l'interviewée.

Victime en 2013 d'un problème de santé qui la rend vulnérable, Line Renaud a alors réfléchi à qui elle pourrait céder ce qu'elle a de plus important dans sa vie : sa fondation et sa maison. "Cette petite aurait été bien pour faire partie de l'administration. Elle connaissait tout d'Internet et de mes archives. (...) Je l'aimais comme quelqu'un que je peux guider", déclare-t-elle.

Line touchée en plein coeur

Quelque temps plus tard, Jenny annonce qu'elle est en mesure d'acheter la maison en viager car elle a eu obtenu un gros héritage. Une bonne nouvelle pour la star. C'est alors que la vérité éclate. Grâce au notaire Line Renaud découvre que tout est faux et que les chèques ne sont pas encaissables : "C'est une mythomane totale. (...) Mais mes amis m'ont dit de ne jamais humilier publiquement. Ça m'émeut beaucoup de raconter ça parce que j'avais de la peine pour elle. Cette petite a tout pour réussir et elle va tout louper parce qu'elle s'invente des vies."

Le lendemain de sa confrontation avec Jenny, l'artiste, pourtant si en forme d'habitude – on la verra sur scène dans Pleins feux au Théâtre Héber­tot à Paris dès le 23 janvier –, se retrouve à l'hôpital. "C'est pour vous dire ce que le stress peut faire de vous ! J'étais sur scène tous les soirs et tous les soirs, j'avais une hémorragie. (...) J'ai failli y passer à quelques jours près. J'étais prête à mourir. Je ne le suis plus !", lance-t-elle.

Entre les deux femmes les ponts sont depuis coupés et Line Renaud a profité de son passage à la télévision afin de passer un message à Jenny : "Ce livre, je souhaite de tout coeur qu'elle le lise car si elle est vraiment mythomane, elle ira tout le temps dans le mur alors qu'elle peut faire tellement mieux !"

Une drôle d'histoire (éditions Robert Laffont), de Line Renaud, coécrit avec Bernard Stora, en librairies dès le 12 janvier.