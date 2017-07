Lionel Messi : Après le grand mariage avec Antonella, lune de miel en famille

Une fois l'effervescence du mariage retombée, les jeunes mariés n'ont pas quitté l'Argentine. Lionel Messi et Antonella Roccuzzo se ressourcent sur leurs terres, accompagnés de leurs deux garçons, Thiago (4 ans) et Mateo (1 an et demi). Toute la petite famille profite de belles journées au bord de la piscine comme en témoigne la photo partagée par Antonella Roccuzzo sur sa page Instagram légendée "lune de miel en famille". On y découvre Thiago dans l'eau tandis que Mateo joue au bord de la grande piscine à débordement.