Shakira blacklistée du mariage de Lionel Messi !

Ce n'est plus un secret pour personne, Lionel Messi épousera cet été la mère de ses deux enfants (Thiago et Mateo), la très charmante Antonella Roccuzzo. Une grande fête sera organisée en Espagne, suivie d'une cérémonie officielle en Argentine. L'heureuse nouvelle avait été révélée en décembre dernier par un animateur du programme No somos nadie.

Si la date des célébrations n'a pas encore fuité, El Pais avance qu'un coéquipier de Lionel Messi ne sera pas de la partie, Gerard Piqué. Si les deux joueurs de renom du FC Barcelone s'apprécient, ce n'est pas le cas de leurs chéries. Selon le sérieux quotidien espagnol, Antonella Roccuzzo et Shakira ne se supportent pas. La fiancée de Lionel Messi ne veut donc pas de la star colombienne à son mariage.

Antonella Roccuzzo reprocherait à la maman de Milan et Sasha d'avoir conduit Gerard Piqué a changé complètement de vie pour elle. Le footballeur espagnol aurait tout plaqué en 2010 pour vivre au grand jour son histoire avec la star révélée grâce au tube Whenever, wherever, notamment sa petite amie Nuria Tomas. Antonella Roccuzzo n'aurait-elle pas plutôt mal vécu cette romance très médiatisée qui fait de l'ombre au couple qu'elle forme depuis des années avec Lionel Messi ?

Une chose est sûre, Shakira ne doit pas être vexée de ne pas être invitée à leur mariage. La star de 40 ans au déhanché toujours aussi envoûtant a pris pour habitude de faire bande à part lorsqu'elle se rend au Camp Nou, la célèbre arène catalane. Si la chanteuse qui s'apprête à sortir un clip avec Black M se rend régulièrement au stade avec ses enfants, elle ne côtoie jamais les autres femmes de footballeurs.