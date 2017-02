Shakira change de tête pour Black M !

Si Shakira n'a pas sorti de nouvel album depuis son opus éponyme publié en 2014 et sur lequel figure Can't Remember to Forget You, son duo avec Rihanna, et Dare (La La La), hymne de la Coupe du monde 2014, la chanteuse enchaîne les collaborations. Elle s'est notamment associée au charmant chanteur colombien Maluma pour le très sensuel Chantaje. Dans le clip – vu plus de 731 millions de fois sur YouTube – Shakira avait déjà opté pour une transformation capillaire temporaire en portant une perruque rose. Mais ce qui retient surtout l'attention, ce sont des déhanchés endiablés. Proposera-t-elle les mêmes à Black M ?

Lors d'une interview accordée à Purecharts en octobre 2016, l'ancien membre de Sexion d'Assaut – qui débutera sa nouvelle tournée le 1er avril prochain à Amneville – s'était confié sur son duo avec Shakira qu'il pensait utopique. "On envoie sans forcément trop y croire, car ils sont occupés... À notre grande surprise, Shakira répond", avait déclaré le chanteur, qui se défendait de vouloir copier son grand ami Maître Gims, qui a enregistré un duo avec la reine des tubes, la mystérieuse Australienne Sia.

Tout ne s'est pourtant pas passé comme il l'aurait voulu avec Shakira. "Ça m'a choqué quand elle a renvoyé le morceau. Du coup, on a dix versions différentes, car je n'étais pas content de ce qu'ils avaient fait. En fait, ils ont rempli le morceau alors que moi je voulais mettre un deuxième couplet, donc je leur ai demandé de ne pas remplir le morceau. Et moi, dans ma tête, je pensais qu'elle allait faire un petit couplet et un refrain mais elle a rempli le morceau entier ! Elle l'envoie et soudain, c'est plus Black M feat Shakira, c'est Shakira feat. Black M ! Je me dis : 'Non, mais, attends, il faut que je lui renvoie une version où on m'entend plus sur le morceau.' On lui renvoie et elle me dit : 'Non, j'aime le morceau comme ça, sinon on annule tout", avait-il raconté. Mais difficile de ne pas se plier aux exigences de la star : "Au final, on est un peu victimes du truc, on a Shakira, c'est improbable, donc on accepte. Et quand on écoute, ça le fait !"

Souhaitons-lui que le clip de Comme Moi rencontre le même succès que celui de French Kiss, qui comptabilise plus de 28 millions de vues sur YouTube.

Olivia Maunoury