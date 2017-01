Shakira : Gerard Piqué s'improvise coiffeur, joyeux fous rires en amoureux

Shakira fait à tel point confiance à son compagnon Gerard Piqué qu'elle n'a pas peur de mettre sa magnifique chevelure entre ses mains. La preuve avec les deux vidéos hilarantes que la chanteuse colombienne de 39 ans a partagées avec ses 30 millions d'abonnés sur Instagram.

On y découvre Shakira installée devant le bac à cheveux, Gerard Piqué jouant un nouveau rôle qu'on ne lui connaissait pas, celui de coiffeur. Visiblement peu à l'aise avec cet exercice inconnu, le célèbre footballeur du FC Barcelone tente d'accomplir au mieux sa périlleuse mission. Mais tout se complique lorsque vient le moment de rincer les cheveux de sa belle et qu'il s'agit de s'exécuter sans lui mouiller les yeux. Échec complet, Gerard Piqué se loupe et provoque un joyeux fou rire de la part de Shakira. Amusée par la situation, la chanteuse rigole en même temps qu'elle s'empare d'une serviette pour s'essuyer le visage.

Parce que son homme est parfait à ses yeux, l'interprète de Chantaje – dont le clip sexy s'apprête à dépasser les 500 000 millions de vues sur YouTube – le qualifie de "meilleur au monde", rien que ça. Si l'on doute des vraies capacités de Gerard Piqué en matière de shampoing, il s'assure l'amour inconditionnel de Shakira.