Lionel Messi : Tendre baiser à sa sublime Antonella et nouveau sacre en famille

Dans tout juste un mois, Lionel Messi et Antonella Roccuzzo deviendront mari et femme. Fiancé, le couple a prévu de s'unir à la fin du mois de juin à Rosario, la troisième ville d'Argentine dont ils sont tous les deux originaires. Si Shakira n'a pas reçu de carton d'invitation pour cause de querelles et jalousie entre femmes de joueurs, Lionel Messi devrait compter sur la présence de plusieurs de ses coéquipiers du FC Barcelone et argentin.

Un heureux projet à venir qui n'en fait pourtant pas oublier que Lionel Messi a vu sa peine de prison pour fraude fiscale confirmée la semaine dernière alors que le footballeur star et son père sont dans le collimateur de la justice et de l'administration fiscale depuis 2013. Malgré leur procédure appel, la Cour suprême espagnole l'a rejetée confirmant sa peine de 21 mois de prison et l'amende de 3,7 millions d'euros pour avoir fraudé le fisc à hauteur de 4,16 millions. Une condamnation qui n'atteint visiblement pas Lionel Messi.

Tout comme le grand rival de Cristiano Ronaldo, Gerard Piqué a célébré le nouveau sacre du FC Barcelone en famille, avec ses deux garçons Milan (4 ans) et Sasha (2 ans), mais sans sa compagne Shakira, actuellement en pleine promotion de son nouvel album El Dorado. Si Neymar a également convié son adorable petit Davi Lucca (5 ans) à le rejoindre sur la pelouse, son capitaine Andrès Iniesta a fêté cette nouvelle coupe en solo, alors qu'il va tient juste d'accueillir son troisième enfant, une petite Siena.

Olivia Maunoury