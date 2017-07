Lionel Messi : Une amende de 252 000 euros à la place de la prison

Le 24 mai dernier, Lionel Messi voyait sa peine de prison confirmée en appel. Jugés en mai 2016 pour trois chefs d'inculpation d'évasion fiscale, l'attaquant argentin du FC Barcelone, qui avait plaidé l'ignorance, et son père Jorge avaient été condamnés le mois suivant à 21 mois de prison et à une amende de 3,7 millions d'euros pour avoir fraudé le fisc à hauteur de 4,16 millions liés aux droits à l'image du joueur entre 2007 et 2009, via des sociétés écrans dans des paradis fiscaux d'Amérique centrale et latine.

Comme on pouvait s'en douter – les condamnations inférieures à deux ans ne sont en général pas exécutées en Espagne –, Lionel Messi ne passera pas par la case prison. La peine de 21 mois de prison pour fraude fiscale de l'attaquant-vedette argentin du FC Barcelone Lionel Messi a été commuée en une amende de 252 000 euros, a indiqué vendredi le tribunal de Barcelone.

La décision, datée de jeudi, transforme également en amende de 180 000 euros la peine de 15 mois de prison de Jorge Messi, le père du footballeur, condamné lui aussi pour une fraude fiscale de 4,1 millions d'euros sur les droits à l'image du footballeur.