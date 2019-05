Lisa Rinna regarde des films porno avec son mari, confidences sexy...

La vie amoureuse et sexuelle des stars fascine leurs nombreux fans. Lisa Rinna fait un aveu aux siens, qui pourrait mettre ses filles dans l'embarras : son mari et elle regardent des films porno.

C'est à Denise Richards, dans l'émission After Show diffusée sur le site de la chaîne Bravo, que Lisa Rinna s'est confessée. Les deux femmes ont échangé sur le thème du sexe. L'actrice et star de télé-réalité de 55 ans a confié à son amie présentatrice qu'elle trouvait "sain" de parler de sexe avec ses amies. Lisa Rinna a ensuite demandé à Denise Richards si son mari Aaron Phypers et elle regardaient des films porno ensemble, question à laquelle Denise a répondu non.

Son interlocutrice s'est étonnée et lui a conseillé : "Oh m***e, vous devriez ! C'est génial. Oh mon Dieu."