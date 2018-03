Loana annule subitement sa venue et s'explique...

Le 1er mars 2018, Loana publiait sa deuxième autobiographie intitulée Si dure est la nuit, si tendre est la vie chez Plon. Un livre dans lequel elle raconte son parcours, parfois très sombre, depuis qu'elle a remporté Loft Story sur M6 en 2001.

Dans ce contexte, la star de télé-réalité de 40 ans était très attendue au Salon du livre 2018 – qui se tient à la Porte de Versailles du 16 au 19 mars – où ses admirateurs pensaient pouvoir la croiser et lui adresser quelques mots gentils. Eh bien, cela ne se fera pas ! En effet, Loana, qui vient d'apprendre qu'elle était devenue la grand-mère d'une petite Maelysse il y a neuf mois et qui a très récemment affronté des messages haineux de la part d'un ex, a annoncé sur son compte Facebook, samedi 17 mars, qu'elle ne pourrait finalement pas se rendre à l'événement littéraire.

"Coucou mes loulous ! Pour des raisons personnelles et familiales, je ne pourrai malheureusement pas être présente aujourd'hui au salon du livre mais je vous retrouverai très bientôt avec un immense plaisir lors de mes nombreuses séances de dédicaces prévues pour bientôt. Avec tout mon amour, je vous embrasse très fort. PS : Merci pour votre soutien qui me touche beaucoup", a-t-elle publié.

Bien entendu, notre Loana nationale a très vite suscité de très nombreuses réactions sur sa page. "Courage et sache que beaucoup t'aiment", "Tu es magnifique dans ELLE, il faut que tu restes forte malgré les révélations sur ta fille. Essaie de faire ta vie sans te laisser déprimer par ça, je pense qu'elle reviendra vers toi un jour", "Garde courage, tu as fait un grand pas et ce n'est que le début", pouvait-on lire dès les premières réactions.