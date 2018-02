Loana change de look et ose un "petit brin de folie" !

Depuis sa participation à Loft Story en 2001, Loana a bien changé. Après avoir pris du poids ces dernières années, celle qui a fêté ses 40 ans en août dernier a subi une sleeve gastrectomie et s'affiche désormais incroyablement amincie. Mais sa transformation physique ne s'arrête pas là : l'ex-amoureuse de Phil Storm est passée chez le coiffeur récemment...

Sur Instagram ce samedi 24 février 2018, Loana a publié un nouveau cliché d'elle. Dessus, l'ancienne candidate de télé-réalité prend la pose installée dans son fauteuil au beau milieu d'un salon de coiffure, sa chevelure aux mains d'une professionnelle.

Comme le montre la photo, Loana a gardé ses longues extensions blondes et bouclées, et a craqué pour quelques mèches de couleur ! "Dernière retouche, petit brin de folie dans mes cheveux... Du rose et des paillettes (comme dans ma vie). 'Loana is back' et j'espère que ça vous plaira... Des bisous", a-t-elle écrit en légende de l'image.

Ce n'est pas la première fois qu'elle opte pour une touche de rose dans ses cheveux. Mais cette fois, celle qui avait fricoté avec Jean-Edouard Lipa, désormais papa, dans la piscine du Loft a opté pour un look "rose et paillettes" qui semble correspondre à son état d'esprit.

Bien qu'elle n'en dise pas plus, Loana peut compter sur le soutien des internautes, nombreux à commenter sa photo. "T'es trop belle", "Vraiment très jolie", "Super mignonne !", "Perso je te vois bien avec les cheveux plus courts, pourquoi ne pas tenter ?", "Magnifiquement belle, comme toujours", peut-on ainsi lire.

Un post dans la foulée supprimé... par peur de gâcher la surprise ? Affaire à suivre !