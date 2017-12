Jean-Edouard (Loft Story) papa : Sa compagne Deborah a accouché !

Heureuse nouvelle pour Jean-Edouard Lipa. Comme l'indiquent nos confrères de Gala, c'est via une publication sur Facebook que l'ex-candidat de Loft Story (M6) a annoncé être devenu papa. Sa compagne Deborah a en effet accouché de leur première petite fille ce jeudi 28 décembre 2017.

Celui qui a fricoté avec Loana devant les caméras de M6 en 2001 a publié sur le réseau social une photo de la main de son adorable bébé. En légende, il révèle que "la maman va très bien et le papa aussi". Leur petite fille, prénommée Victoire, pèse 2,91 kilos et a vu le jour en début d'après-midi, plus précisément à 14h39.

En juillet dernier, Jean-Edouard se confiait sur sa future paternité. L'ex-candidat de télé-réalité désormais à la tête de sa propre société, l'agence Five Stars Consulting, révélait être aux anges. "Le jour où Deborah m'a annoncé qu'elle était enceinte, j'étais dans tous mes états (...). Je suis impatient que notre petite Victoire arrive", lançait-il. De son côté, la jeune femme assurait que son amoureux serait "un père formidable".

Toutes nos félicitations aux jeunes parents !