Jean-Edouard (Loft Story) bientôt papa : Confidences sur sa nouvelle vie...

En 2001, Jean-Edouard Lipa participait à la toute première télé-réalité en France, Loft Story. Après le soudain succès rencontré grâce à son passage dans l'émission d'enfermement, le jeune homme avait lancé sa carrière de DJ. Aujourd'hui, l'ex-chéri de Loana est consultant artistique... et se prépare à devenir papa d'ici fin décembre. Interviewé par nos confrères de Télé Loisirs, Jean-Edouard s'est confié sur sa nouvelle vie.

Ainsi, le futur père a confié ne pas connaître le sexe de son bébé : "Ce sera la surprise !" Plus encore, il a confié être "très content", bien qu'il ne réalise pas encore qu'il va avoir un enfant dans quelques mois. "Ca viendra à la maternité je pense, s'est-il amusé. C'était voulu et j'ai vraiment hâte."

Après bébé, le mariage...

Visiblement heureux et épanoui, Jean-Edouard envisage même de s'unir avec sa compagne Déborah Bruni. "Ce n'est pas prévu pour l'instant. Mais, après le bébé, il y aura sûrement mariage parce que j'ai très envie de me marier", a-t-il avoué. Et de poursuivre : "L'année 2017 a été riche en rebondissements pour nous. On a accueilli Maurice, notre chien adoré, je travaille énormément et ma compagne est tombée enceinte, ça fait beaucoup d'émotions !"

Lors de ce même entretien, l'ex-candidat de Loft Story en a dit un peu plus sur son activité professionnelle. "Aujourd'hui, j'ai une société de consulting qui s'appelle Five Stars Consulting pour les hôtels 5 étoiles et des clubs comme le PSG, où je donne des conseils artistiques", a-t-il expliqué. En bref, le but de l'entreprise de Jean-Edouard est d'aider "à dynamiser des points de vente, des lieux".

Près de 17 ans après sa participation à l'émission de télé-réalité, le futur papa n'est pas prêt à retenter l'expérience. "Je suis tellement épanoui dans ma vie professionnelle et personnelle que finalement, ça ne me manque pas", a-t-il déclaré à propos de la notoriété. Aucun risque de le retrouver dans Les Anges...