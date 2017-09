Loana séparée de Phil Storm : Les raisons de leur rupture

Après plusieurs mois d'amour, Loana et Phil Storm ont rompu. La grande gagnante de Loft Story a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux. Dans les colonnes de Gala, elle en dit plus sur les circonstances de cette séparation, son état d'esprit et en profite pour rétablir la vérité quant aux raisons de la rupture.

"Tout ce que je découvre sur les réseaux sociaux est faux. Avec Phil, nous nous sommes expliqués samedi après-midi par téléphone, donc j'ai décidé de parler une seule fois de cette rupture et de cette histoire, indique-t-elle. Cette relation est trop belle et importante pour moi. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre la raconte." Et d'expliquer pourquoi ils se sont séparés : "Lundi dernier, Phil m'a envoyé un texto où il laissait entendre qu'il mettait fin à notre relation. C'était selon lui devenu trop compliqué de vivre avec une femme célèbre, de gérer les regards. C'était trop lourd... Moi, j'ai l'habitude de composer avec le star système, pas lui."

Je pensais que notre couple était invincible

Après la réception de ce SMS, Loana a cherché à joindre à plusieurs reprises son ex dans le but d'obtenir de plus amples explications, sans succès. "J'étais perdue, je devinais que tout était fini entre nous. Alors je lui ai écrit une lettre sur Facebook où je lui avouais qu'il me manquait", confie-t-elle. Un texte qu'elle a adressé à Phil Storm en message privé avant de finalement le publier en public vendredi "car il ne [lui] répondait toujours pas et restait silencieux". Durant ce laps de temps, Loana est restée "enfermée chez [elle] en peignoir à attendre un signe, en vain". "Je pensais tellement que notre couple était invincible. J'étais dévastée", avoue-t-elle. Depuis, le duo a eu l'occasion de s'expliquer.

Aujourd'hui, celle qui a fêté ses 40 ans le 30 août dernier révèle ne pas se sentir "très bien". "Il faudra du temps pour réparer cette blessure. Mais je n'en veux pas à Phil, il restera un ami. Il m'a redonné le goût du bonheur alors je lui dis merci", conclut-elle.

Des propos qui rejoignent ceux de Phil Storm. Quelques heures après l'annonce de leur rupture, le beau gosse nous avait confié ses premières impressions ainsi que toute l'affection qu'il porte à Loana. "J'aimerais qu'on reste en contact", avait-il ainsi déclaré. Et d'assurer : "J'ai toujours voulu son bonheur et je serai toujours là pour elle."