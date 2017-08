Loana fête ses 40 ans : "Je me serais bien passée des tentatives de suicide"

Ce mercredi 30 août, Loana fête son 40e anniversaire. Plus heureuse que jamais depuis qu'elle a trouvé l'amour et perdu du poids, l'ex-gagnante de Loft Story s'apprête à célébrer dans la joie cet anniversaire particulier. Et à cette occasion, elle a accordé une interview au site Voici.

"J'ap­pré­hen­dais plus mes 30 ans que mes 40 ans. J'ai décidé de laisser le passé derrière moi et de profiter de l'instant présent. Je crois que 40 ans, c'est le meilleur âge en fait !", déclare l'amoureuse de Phil Storm qui a dévoilé hier sa nouvelle et belle silhouette. Bien dans ses baskets, la jolie blonde a prévu ce soir de dîner en tête à tête avec sa mère. C'est samedi qu'elle organisera une grande fête avec ses amis et son petit ami. "Je n'ai invité que les gens que j'aime et que je n'arrive pas à voir autant que je le voudrais, comme mon frère et ma cousine", précise-t-elle. Et elle a bien raison.

Interrogée sur son passé parfois douloureux, Loana déclare n'avoir aucune regret et referait tout "à l'identique", même si, comme elle l'avoue, elle se passerait bien "de certains épisodes, comme les tentatives de suici­de..."

Et quand on lui demande quel est le plus beau jour de sa vie, elle répond "le Loft" (2001) qui lui a permis de vivre tant d'expériences différentes comme la danse, le stylisme et l'écriture. Son moment le plus heureux n'est donc pas celui de la naissance de sa fille Mindy comme le lui fait remarquer le journaliste. Loana assume. "Mis à part dix jours de bonheur après l'avoir mise au monde, Mindy représente plus de la douleur qu'autre chose à mes yeux aujourd'­hui. Cela fait seize ans que je n'ai pas de nouvelles vous savez...", lance-t-elle.

Heureuse et mieux dans sa peau, Loana démarre une nouvelle décennie en beauté !