EXCLU - Phil Storm, séparé de Loana : "J'ai l'impression d'être le monstre"

Vendredi 22 septembre, Loana a dévoilé sur Instagram que Phil Storm et elle ont rompu. Quelques heures après cette annonce, l'ex-compagnon de la quadragénaire, très attristé par la façon dont se déroule les choses, a répondu à nos questions.

Vous semblez être surpris par l'annonce de cette séparation...

On a pris un peu nos distances, parce que les kilomètres qui nous séparent ne simplifient pas les choses. On en avait parlé mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit annoncé sur les réseaux sociaux... Ce sont des amis à moi qui m'ont prévenu en me demandant si j'avais vu la publication de Loana. Ça a été assez violent. Je suis triste que ça se soit passé comme ça. Pour moi, c'est une relation sincère, vraie, on s'est toujours soutenu. Pourquoi faire ça brutalement ? Je ne comprends pas.

Que s'est-il passé pour que ça en arrive là ?

Je lui ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir à notre histoire car on se voyait de moins en moins à cause de nos emplois du temps très chargés. Je lui disais que, peut-être, il fallait qu'on réfléchisse à pourquoi on se voit moins. Est-ce que c'est vraiment nos emplois du temps ou est-ce qu'on s'éloigne, tout simplement ? J'ai donc voulu prendre le temps de la réflexion. Puis, elle m'a envoyé un texto auquel je n'ai pas vraiment répondu, à part qu'on devrait peut-être se voir, parce que je n'étais pas prêt.

Après, j'ai peut-être commis des erreurs, je ne me suis peut-être pas rendu disponible quand il le fallait, ça peut arriver à tout le monde. Mais est-ce que dans tous les couples on ne commet pas des erreurs ?

Allez-vous la contacter ?

Je l'ai déjà fait. Pas par téléphone mais par SMS. Elle me dit qu'elle souffre et je lui ai dit que moi aussi. Je pense qu'on ne s'est pas compris. On a manqué quelque chose.

Pensez-vous pouvoir vous rabibocher ?

J'aimerais qu'on reste en contact mais je pense que non. Il s'est passé quelque chose de grave pour moi aujourd'hui. À partir du moment où il se passe quelque chose de grave pour moi, la confiance est quelque part un peu rompue.

Comment vivez-vous la médiatisation de votre rupture ?

Je ne suis pas un homme de médias, du coup je suis dépassé par tout ça... C'est très violent à vivre. Déjà, quand notre histoire a été médiatisée ça a été assez brutal, assez violent. Et là, je reçois des alertes tout le temps qui parlent de moi. C'est juste fou. Et puis j'ai l'impression d'être le monstre en lisant la presse. Pourtant, j'ai toujours voulu son bonheur et je serai toujours là pour elle.

Etiez-vous amoureux d'elle ?

J'avais des sentiments extrêmement puissants pour elle.

Toute reproduction interdite sans la mention de Purepeople.com.