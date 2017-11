Loana sexy en robe moulante : Elle dévoile sa silhouette affinée !

Loana est mieux dans sa peau et ça se voit !

À la suite de sa sleeve gastrectomie, opération consistant à retirer 75% à 80% de l'estomac, la gagnante de la première saison de Loft Story (M6) a perdu plus de 30 kilos. Fière de sa nouvelle silhouette, elle se plaît à poster de nombreux clichés sur les réseaux sociaux. De quoi susciter l'admiration de ses fans. Pour preuve, ce samedi 4 novembre, elle a dévoilé une nouvelle photo qui les a enchantés.

On l'y découvre souriante, vêtue une petite robe moulante et décolletée noire. "Des coeurs et des fleurs à tous... Love Forever Bisousssss....... et bon week-end", a-t-elle légendé ledit cliché. Sans surprise, nombreux sont ses fans à s'être empressés de la complimenter. "Mon dieu que tu es magnifique", "Très belle et très élégante", "Une très jolie femme, séduisante, charmante, ravissante", "Divine !!", "Ma Loana!!! Quelle ligne!!!! Superbe!!!je vous embrasse fort!!!", a-t-on notamment pu lire.

Des compliments qui devraient donner encore plus le sourire à Loana.