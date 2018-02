Loana – Son ex Phil Storm et ses "indécentes publications" : "C'est amusant"

Loana et Phil Storm n'en finissent plus de régler leurs comptes sur les réseaux sociaux. Le mannequin, qui est en procédure de licenciement, indiquait avoir "tout perdu" à cause de sa fausse idylle avec l'ancienne star de télé-réalité. Cette dernière, qualifiée de "menteuse manipulatrice" s'est défendue, avançant que cette situation serait plutôt à mettre sur le compte des "indécentes publications" de son ex. Sur Instagram, Phil Storm a répliqué à sa manière.

Dimanche 4 février 2018, quelques heures après le dernier post de Loana, le mannequin a publié une vieille photo de lui. On l'y voit en train de prendre la pose torse nu devant son miroir, dévoilant ainsi ses abdos en béton. "Cette photo qui date de 2015 remonte encore dans mon fil d'actualité Facebook mdr. Pourtant ça date d'il y a plus de deux ans et demi. C'est amusant lol", écrit-il.

Ces quelques lignes sonnent comme une réponse au texte précédemment publié par Loana. Pour rappel, la quadragénaire se défendait, assurant avoir eu de réels sentiments pour Phil Storm "même s'il [était] gay et marié". plus encore, la blonde amincie précisait que, côté professionnel, les "nombreuses publications indécentes" de son ex sur les réseaux sociaux n'avaient "pas été réellement appréciées par ses précédents employeurs et [avaient] surtout nuit à sa carrière et le reste", lui faisant "perdre toute crédibilité".