Loana - Son ex Phil Storm, en réalité gay et marié : "Tout est inventé !"

Entre Loana et Phil Storm, rien ne va plus. Après plusieurs mois d'amour, en septembre dernier, les deux tourtereaux annonçaient leur rupture sur les réseaux sociaux. Un couple et une séparation qui seraient complètement fake si l'on en croit les dires du beau gosse. Sur Instagram, Phil Storm a en effet fait des révélations pour le moins inattendues !

L'ex-compagnon de Loana se dit alors "tellement déçu" et "tellement triste". Celui qui indique "ne plus avoir confiance" en l'ancienne candidate de télé-réalité poursuit : "Marre de ces mensonges. De TES mensonges qui te permettent depuis si longtemps de te faire plaindre et valoriser. Je connais ton personnage bien loin de la réalité mais qui t'a permis cette pseudo-notoriété française dont je me fous."