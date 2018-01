Loana accusée d'être "manipulatrice" par Phil Storm : "J'en peux plus, vraiment"

Accusée par son ex-"petit ami" Phil Storm d'être "une menteuse" et une "manipulatrice", Loana a décidé de répondre au long post Instagram du mannequin comédien et chanteur... par un autre long post Instagram ce 28 janvier 2018.

"J'ai honte pour toi. (...) Dis à ton public la vérité. Tu sais que je suis gay depuis le début. Et que tout est inventé. Tu es même venue à la maison avec mon mari", lançait en effet Phil Storm à l'attention de Loana ce dimanche. Des révélations (tardives) publiées pour se venger de la gagnante de Loft Story (M6) qui n'a pas pris la peine de promouvoir un événement caritatif auquel il devait participer. Une promesse visiblement rompue qui a agacé le mannequin et qui l'a poussé à tout balancer sur leur faux couple médiatique !

Touchée et agacée par cette prise de parole publique, Loana (40 ans) a alors répondu plus tard ce dimanche : "Oui, il m'a dit qu'il était gay et en couple depuis des années mais SEULEMENT après notre premier baiser lors de notre première rencontre au mois de mars !! Après nos mois de discussions intimes par textos, jamais il n'y a fait allusion... Oui, j'ai rencontré son mari (que j'adore) juste après et à qui j'ai demandé si cette situation ne le dérangeait pas... et sa permission... !!! Que si cela le gênait (notre couple médiatique( déjà formé (sur une idée farfelue, je l'avoue mais on faisait rien de mal), on arrêtait tout..." Et de poursuivre en tentant de montrer sa bonne foi : "Je ne pense pas avoir tiré un quelconque avantage de notre couple... Je ne pense pas l'avoir forcé à m'embrasser, à m'accompagner dans les plus belles soirées et à être à mes côtés. (...) J'aimerais vraiment qu'on ferme définitivement ce chapitre... Cela fait des mois déjà... Je pense que cela aurait dû le rester comme tel... PS : À Phil, si tu as encore quelques griefs, rancunes ou autres, on peut en parler directement... et franchement comme des adultes, je pense.. J'espère que vous comprendrez..."

Une histoire qui se termine mal...