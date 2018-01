Loana "menteuse manipulatrice" ? Sa réponse surprenante à son ex Phil Storm !

"Dis à ton public la vérité. Tu sais que je suis gay depuis le début. Et que tout est inventé. Tu es même venue à la maison avec mon mari", a lancé Phil Storm à l'attention de Loana sur Instagram. Des propos auxquels l'ancienne candidate de télé-réalité a réagi. Entre les deux ex, la guerre est déclarée...

Tout est parti d'une promesse non tenue. Phil Storm avait demandé à Loana de relayer sur ses réseaux sociaux un événement caritatif auquel il participera. Bien qu'elle ait accepté, aucune trace de partage. De quoi agacer le mannequin qui a alors balancé sur celle qu'il qualifie de "menteuse manipulatrice".

En commentaires sous le post de Phil Storm, Loana a répondu à ces accusations. Ainsi, elle révèle que "pour l'instant, [elle] préférait [se] tenir à l'écart" des réseaux sociaux, d'où le fait qu'elle n'ait pas relayé l'événement en question. Mais la jeune femme ne s'est pas arrêtée là.

Sans répondre directement aux révélations de son ex assurant être "gay et marié", Loana poursuit : "Tu as mon numéro perso et si réellement tu as quelque chose à me dire, fais-le franchement... Parce que de mon côté, il n'y a aucune malveillance, stratégie ou mensonge... et il n'y en a jamais eu." Et de conclure : "C'est dommage que tu continues à exploiter les réseaux pour me faire du mal... Je pensais que c'était fini... qu'on était passé à autre chose..."