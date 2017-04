Loana amoureuse et prochainement maman ? Elle répond...

Et si Loana (39 ans) souhaitait de nouveau fonder une famille aux côtés de son petit ami Phil Storm ? C'est en tout cas ce que la candidate du Loft a laissé entendre au micro de Sam Zirah. Au cours de l'interview, celle qu'on a pu apercevoir dans la neuvième saison des Anges s'est livrée à coeur ouvert sur son éventuelle envie d'avoir (de nouveau) un enfant et de créer un véritable foyer pour lui.

"Avoir un enfant avec quelqu'un que j'aime, oui, c'est mon rêve de fonder une famille. J'adorerais redevenir maman et fonder un foyer. C'est mon rêve d'avoir une petite maison avec mon mari, mes enfants et des animaux partout. Comme c'est mignon... Si un jour je suis enceinte et que j'ai des enfants, je me retirerai complètement pour pouvoir passer chaque micro­ seconde avec mon bébé et mon mari. Je veux me consacrer entièrement à ma famille." donc, loin du star system.

Alors que la jeune femme assure cependant qu'il lui faut "trouver la perle rare" pour accomplir son rêve, il se pourrait que son petit ami mannequin fasse l'affaire si cet amour venait à durer. Souvenez-vous, il y a déjà quelques semaines, la starlette assumait pleinement son amour pour Phil Storm. "Notre histoire a débuté début mars. Entre nous, ça a été un coup de foudre. Il éclaire ma vie, il me fait rire, je me sens bien dans ses bras. On est heureux ensemble. C'est tout ce qui compte", avait-elle déclaré au Parisien. Vivement la suite...