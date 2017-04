Loana, la piscine dans le Loft : Pourquoi elle a craqué devant les caméras

Tout les fans de Loft Story (M6, en 2001) ont encore en tête la fameuse scène de la piscine au cours de laquelle Loana et Jean-Edouard s'embrassaient langoureusement devant les caméras.

Si à l'époque, on pensait que les deux candidats avaient eu une relation charnelle, la compagne de Phil Storm a récemment admis que c'est dans la chambre qu'ils étaient en fait passés à l'acte. Un détail sur lequel elle est revenue au cours de son entretien avec Sam Zirah : "Il ne s'est rien passé dans cette piscine. On s'est juste un peu chauffés. On a fait l'amour dans la chambre."

Les téléspectateurs de M6 et les médias ignoraient toutefois cette information et ont donc fait de Loana l'une des candidates phare de la première télé-réalité d'enfermement en France. Mais la maman de Mindy en est persuadée, le public l'a également aimée pour d'autres raisons : "Parfois je me dis que ça n'aurait peut-être pas si bien fonctionné s'il n'y avait pas eu cet épisode, mais je crois que les gens ne m'ont pas aimée que pour la scène de la piscine. Je crois que c'est pour mes soixante-dix jours."

Elle se serait donc bien passée de ce gros buzz qui fait toujours autant parler : "Je peux te jurer que si j'avais pensé que ce qu'on était en train de faire était filmé, je ne l'aurais jamais fait." Loana était en effet certaine que la production les aurait laissés flirter tranquillement et a expliqué pourquoi : "Le jour où on s'est embrassés avec Jean-Edouard dans la piscine, il y avait une soirée sur le thème des années 70. A l'intérieur, tout le monde s'amusait et nous on pensait que ça intéresserait plus le public de voir les gens s'amuser à l'intérieur avec des perruques à la Michael Jackson et qu'on pouvait faire ce qu'on voulait de notre côté. Mais en fait, on n'avait pas compris que c'était nous qui intéressions les gens." Et pas qu'un peu !