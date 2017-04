Loana et Phil prêts pour le mariage ? Le mannequin répond !

Loana (39 ans) et son compagnon Phil Storm (38 ans) prévoient-ils de sceller leur union ?

Mi-mars, la gagnante de Loft Story révélait dans le Mad Mag (NRJ12) être de nouveau en couple. Si elle n'avait pas souhaité dévoiler son identité lors de son passage sur le plateau, elle l'a bien vite révélée sur les réseaux sociaux. Et depuis, les tourtereaux ne cessent de se clamer leur amour par interviews interposées. "Notre histoire a débuté début mars. Entre nous, ça a été un coup de foudre. Il éclaire ma vie, il me fait rire, je me sens bien dans ses bras. On est heureux ensemble. C'est tout ce qui compte", confiait notamment Loana récemment au Parisien.

Visiblement désireuse de savoir si le couple comptait se marier prochainement, M6 a contacté Phil Storm afin de l'interroger sur le sujet. Mais cela n'est pas d'actualité comme l'a dévoilé le mannequin sur Twitter samedi 22 avril 2017 : "@M6Groupe @M6 qui me contacte pour notre mariage avec @LoanaKaresdanje Très honoré même si rien n'est planifié encore. #mariage #people #M6." Un avis semble-t-il partagé par Loana puisqu'elle a reposté son message.

Leur histoire d'amour n'est pas moins sérieuse pour autant. On leur souhaite donc qu'un jour ou l'autre, elle se concrétise par un mariage.