Loana, son retour à la télé : L'ex-bimbo rayonnante complice avec Camille Cerf

Ce 28 septembre 2018, les téléspectateurs de Vendredi tout est permis (TF1) pourront retrouver la plus grande star de la télé-réalité française face à Arthur : Loana (41 ans).

En effet, comme on peut le voir sur ses réseaux sociaux, la maman de Mindy et grand-mère de Maelysse a récemment enregistré un numéro de l'émission de divertissement en compagnie de l'ex-aventurier Moundir, de l'animateur Cyril Féraud, des humoristes Booder, Cartman et Issa Doumbia mais aussi de la belle Camille Cerf, Miss France 2015. Un sacré casting !

Ravie de retrouver Arthur (ancien producteur de Loft Story, l'émission qui l'a propulsée au rang de star au début des années 2000), Loana a ainsi écrit sur Instagram en légende d'un selfie sur lequel elle apparaît amincie au côté de l'animateur : "Retrouvailles avec celui par lequel tout a commencé... Arthur... Emue et fière (...) Retrouvez-moi à 23h25 pour un VTEP spécial 'Bal masqué' avec une équipe de folie... Fous rires et émotion garantis, bisous et à ce soir mes loulous !"

Dans la foulée, Loana a publié plusieurs selfies, où elle apparaît rayonnante, avec ses camarades de jeu...

Retrouvez Loana dans Vendredi tout est permis ce 28 septembre 2018 à 23h25 sur TF1 !