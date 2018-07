Loana : Le "coeur brisé" par le manque de sa fille !

Bien avant de connaître le succès dans Loft Story en 2001, Loana avait déjà une vie quelque peu compliquée. En effet, l'ancienne star de télé-réalité est devenue maman très jeune. Elle a donné naissance à une petite fille, prénommée Mindy, qu'elle a par la suite confié à la DDASS. Ce gros secret avait été révélé à l'époque de sa surmédiatisation.

Désormais âgée de 20 ans, Mindy a bien grandi et a elle-même accueilli une petite fille au mois de juin 2017. Loana aimerait profiter des joies d'être grand-mère, mais Mindy ne l'entend pas de cette oreille et refuse catégoriquement que sa mère rencontre son enfant.

Interrogée à ce sujet par nos confrères de Var Matin, Loana revient brièvement sur ce conflit familial et assure n'avoir toujours pas de nouvelles de sa fille. "Non, rien du tout. Je n'ai même jamais vu une seule photo de ma petite-fille Maelysse, et ça me brise le coeur", affirme-t-elle dans les colonnes du journal.

Mis à part cette douloureuse blessure dans sa vie, Loana parvient à trouver du réconfort en accomplissant un come-back médiatique. En effet, en plus de faire les couvertures des magazines, la jeune femme de 40 ans est également au casting de la prochaine saison de La Villa des coeurs brisés. L'occasion pour les téléspectateurs de découvrir une nouvelle facette de la candidate emblématique de télé-réalité.