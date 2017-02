Logan : Hugh Jackman est un Wolverine usé, comme on ne l'a jamais vu...

Voilà une fin qui risque de faire couler les larmes des fans. À l'occasion d'un ultime long métrage sobrement intitulé Logan, Wolverine va raccrocher ses griffes en adamantium.

Si la perspective de la sortie d'un nouveau film après pas moins de huit apparitions de Wolverine au cinéma (six films X-Men, deux autres centrés sur son personnage) a d'abord rendu le public dubitatif, la bande-annonce met (presque) tout le monde d'accord : les fans sont séduits. L'ambiance est sombre, oppressante, et le héros apparaît le visage buriné, vieilli après tant d'aventures.

Hugh Jackman avait promis quelque chose de "différent", mais rien de plus n'avait filtré sur ce dernier volet, si ce n'est quelques images volées d'un héros très barbu et le visage marqué par le temps et la lassitude. Les premiers éléments qu'offre cette bande-annonce, montrent un Wolverine acculé par un nouvel ennemi, un Professeur Charles Xavier (Patrick Stewart) lui aussi très affaibli et une nouvelles jeune fille aux pouvoirs similaires à ceux de Logan (l'épatante Dafne Keen vue dans The Refugees), offrant au héros l'occasion d'exploiter une facette paternelle qu'on ne lui connaissait pas. Boyd Holbrook, Stephen Merchant et Eriq La Salle font également partie du casting.

L'histoire : Dans un futur proche, un certain Logan, absolument épuisé, s'occupe d'un Professeur X souffrant, dans un lieu tenu secret à la frontière mexicaine. Mais il cesse toute tentative pour se retrancher du monde et rompre avec son passé lorsqu'une jeune mutante traquée par de sombres individus se retrouve soudainement face à lui.

Logan, en salles le 1er mars 2017.