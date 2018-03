Lola Dewaere et Sofia Essaïdi, vedettes de charme pour le Mobile Film Festival

Pour sa 13e édition, le toujours aussi populaire Mobile Film Festival 2018 a encore fait le plein avec cette année un palmarès qui se fait l'écho du monde actuel. Mardi 13 mars, la soirée de clôture réunissait le jury emmené par son président Patrice Leconte et une flopée d'invités.

Sur le tapis rouge, on surtout vu les jurés faire crépiter les flashs comme les comédiennes Lola Dewaere et Alice David en tête, avec à leurs côtés Ruben Alves (acteur et réalisateur), Anne-Sophie Bion (monteuse), la toujours aussi souriante Stéfi Celma (Dix pour cent), Amelle Chahbi, Pascal Elbé et l'agent artistique Céline Kamina.

Du côté des invités, Sofia Essaïdi n'est pas passée inaperçue. L'élégante ex-membre de la Star Academy était imitée par David Mora (Scènes de ménages), Stéphanie Pasterkamp et Claire Morin, Véronique Jannot et sa fille Migmar, Régis Wargnier, Philippe Duquesne et Antoine Gouy.

Le palmarès du 13e Mobile Film Festival

Grand Prix France : Monsters, de Manon Gaurin

Grand Prix International : Unsung hero, de Vinamara Pancharia (Inde)

Prix du scénario : Yes, No, de Matteo Tibiletti (Italie)

Prix de la mise en scène : Raahha, de Farshad Qaffari et Payam Laghari (Iran)

Prix du public : Unsung hero, de Vinamara Pancharia (Inde)

Prix d'interprétation : Leo Never Gives Up, de Balint Klopfstein-Laszlo (Hongrie)

Coup de coeur du jury : Brother, de Boldbaatar Baasanjav (Mongolie)