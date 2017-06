Lorde : La chanteuse, critiquée pour son physique, répond à ses détracteurs

Victime de body shaming ordinaire, Lorde a été, durant quelque temps, la cible de critiques concernant son physique et sa silhouette jugée "particulière" après la sortie de son album Pure Heroine.

"J'étais dépassée par ces réactions. Mais c'était il y a longtemps... En tout cas, je deviens de moins en moins célèbre depuis la sortie de mon titre Royals. Ce qui me va parfaitement. Je ne suis pas douée pour être célèbre, et tant pis", a-t-elle expliqué dans une interview qu'elle a accordé à nos confrères de NME.

Cette rapide et brutale ascension a desservi la jeune femme aujourd'hui âgée de 20 ans qui rendait hommage à David Bowie en chanson : "Je me souviens de tous ces gosses sur les réseaux sociaux. Je crois que j'avais battu leur artiste préféré dans le classement iTunes et ils n'ont pas pu s'empêcher de s'en prendre à mon physique : 'qu'elle aille se faire foutre, ses yeux sont tellement éloignés l'un de l'autre'. Je me suis dit 'Whoah, comment est-ce que j'ai survécu toute ma vie sans me rendre compte que mes yeux étaient si éloignés'."

En promo dans le monde entier pour la sortie de son nouvel album Melodrama qu'elle a dévoilé ce vendredi 16 juin, la star semble désormais à l'aise dans son corps et c'est tant mieux. Sa famille y serait pour quelque chose : "Grâce au soutien de ma famille, je me suis tout de suite sentie mieux. Ils m'ont permis d'en être là où je suis... Je me sens tellement bien aujourd'hui."