Lorde secrètement fiancée à Justin Warren ? La bague qui sème le doute

Ils n'ont jamais officialisé leur relation pourtant, Lorde et Justin Warren, haut placé chez Universal Music, vivraient une idylle depuis 2016. Selon les informations du Daily Mail, le couple a été vu en train d'acheter des meubles et des tapis persans, dimanche 17 mars 2019, à Auckland, en Australie. Mais un détail a attiré l'attention de nos confrères : une énorme bague en argent (ou en or blanc ?) à l'annulaire gauche de la chanteuse. Il n'en fallait pas plus pour soupçonner le couple de s'être fiancé. Cependant, les plus fidèles fans de l'interprète de Royals doivent savoir qu'elle porte régulièrement des bijoux à cette main.

Lorde, 22 ans, et Justin Warren, 33 ans, avaient été photographiés une première fois en 2016, alors qu'ils étaient ensemble à la plage. À l'époque, l'homme d'affaires avait réfuté toute rumeur de couple. "Ella [le vrai prénom de Lorde, NDLR] et moi avons travaillé ensemble pendant des années et nous sommes simplement bons amis. Les rumeurs disant que nous sommes en couple sont ridicules", avait déclaré Justin au New Zealand Herald.

Dans les années qui ont suivi, ils ont été aperçus plusieurs fois ensemble, notamment aux alentours de la villa de Lorde, en Nouvelle-Zélande. Avant Justin Warren, l'artiste avait connu une rupture assez difficile avec son ex, James Lowe, de six ans son aîné, qui lui avait justement inspiré son tube, Green Light.