Lori Loughlin : Sa fille Olivia, "dévastée", l'accuse d'avoir "ruiné sa vie"

Rien ne va décidément plus pour l'actrice de La Fête à la maison Lori Loughlin. Non seulement elle doit faire face à une procédure judiciaire qui pourrait bien mettre un terme à sa carrière, mais elle doit également répondre de ses actes devant ses filles, particulièrement remontées contre elle. La star et son mari Mossimo Giannulli sont actuellement poursuivis par la justice américaine car ils auraient versé un pot-de-vin de 500 000 dollars aux officiels de l'université de Californie du Sud (USC) pour faciliter l'admission de leurs filles, Isabella (20 ans) et Olivia (19 ans). Leurs études interrompues suite à ces révélations, les deux jeunes femmes sont menacées d'être bannies de la faculté.

"Bella et Olivia souffrent à leur niveau des retombées des décisions de leurs parents, a témoigné une source d'Entertainment Tonight , le 20 mars. Bella était beaucoup plus investie à l'université et aurait adoré pouvoir obtenir son diplôme (...). Olivia est tellement embarrassée qu'elle ne veut même plus sortir." Cette dernière a particulièrement fait les frais de ce scandale : youtubeuse, cette ambassadrice beauté a vu ses contrats avec Sephora et Tresemmé rapidement rompus. "Elle est très énervée contre ses parents parce qu'elle leur avait dit qu'elle ne voulait pas aller à l'université et elle y a été forcée (...). Maintenant, elle est dévastée parce que tout ce qu'elle avait construit implose devant ses yeux. Elle a le sentiment qu'ils ont tout ruiné."