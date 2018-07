Lou Jean (Demain nous appartient) : Sa réaction face aux fans "méchants" !

Après sa participation à "The Voice Kids 3", Lou Jean crève le petit écran dans "Demain nous appartient" (TF1). La jeune fille de 14 ans est de plus en plus consciente de sa notoriété. Lors d'une interview, la comédienne et chanteuse a dévoilé comment elle fait face à ses détracteurs.

