Louane pleure la mort de Simon Carpentier (Her) : "Un immense vide"

Louane Emera et le groupe Her se notamment croisé sur des festivals et ont collaboré ensemble dans le cadre d'un événement organisé par l'Unesco et l'ONU Femmes France. Elle avait été la première partie du concert que le duo rennais, dont le nom a été choisi pour représenter la cause des femmes et du féminisme, avait donné le 8 mars dernier à Paris.

C'est sur Facebook que Victor Solf, l'autre moitié du groupe, a annoncé le décès de Simon Carpentier, lui rendant un vibrant et bouleversant hommage. "C'est avec le coeur lourd que nous vous écrivons ce post, dit-il. Simon nous a quitté dimanche soir après des années de bataille contre le cancer. Il s'est battu comme un lion jusqu'au bout et tous les témoignages qu'il a reçu, l'amour et le soutien que vous lui avez communiqué sur scène et dans la vie lui ont donné la force de tenir. Les concerts étaient sa force vitale et lui ont permis de continuer à se battre tout ce temps."

"Simon était mon meilleur ami, mon collègue, mon frère d'arme, poursuit le chanteur du tandem. Ensemble, nous nous sommes fait une promesse. La promesse de continuer coûte que coûte cette magnifique aventure. C'est aujourd'hui son héritage que je porte en moi et c'est ma volonté ainsi que celle de toute l'équipe de Her de continuer à emmener notre musique le plus loin possible."

"Nous continuerons les concerts et serons donc sur scène à Rock en Seine le 26 août. Nous terminerons également notre premier album, pour lui, pour nous et pour vous. La seule chose que je souhaite au plus profond de moi, c'est de le rendre fier et d'aller au bout du rêve que nous partageons depuis maintenant 10 ans", a-t-il conclu.