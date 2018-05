Louis Ducruet fiancé : Sa future femme, Marie, dévoile sa jolie bague

"S.A.S. la Princesse Stéphanie a la joie de vous faire part des fiançailles de son fils Louis Ducruet avec Mademoiselle Marie Chevallier", tel avait été le communiqué très succinct publié le 21 février 2018 par le palais princier de Monaco. Depuis cette grande annonce, le fils de 25 ans Stéphanie de Monaco et Daniel Ducruet et sa ravissante fiancée n'était jamais apparus publiquement. C'est à présent chose faite.

Les futurs époux, qui n'ont toujours pas communiqué sur la date de leur union, ont participé à la soirée Amber Lounge U*NITE dont les fonds ont été reversés à la fondation de Jackie Stewart, Race Against Dementia, et à laquelle se trouvaient également Alexandra de Hanovre et son compagnon Ben-Sylvester Strautmann. Amoureux discrets, Louis Ducruet et Marie Chevallier sont apparus complices à l'hôtel Méridien Beach Plaza où s'est déroulé l'événement caritatif organisé en marge du Grand Prix de Formule 1 qui a lieu ce dimanche 27 mai 2018.

Pour sa première apparition en tant que fiancée de Louis Ducruet, Marie Chevallier a dévoilé le bijou qui lui a été offert par le neveu du Prince Albert II de Monaco et qu'elle porte à l'annulaire gauche. Un discret diamant.

C'est au cours d'un road trip au Vietnam, d'où est originaire sa fiancée, que Louis Ducruet s'était lancé et mis à genou. Le jeune homme avait attendu qu'ils se retrouvent dans un cadre idyllique pour lui demande sa main, un grand moment d'émotion vécu sur la plage du luxueux hôtel Four Seasons Resort The Nam Hai d'Hoi An. "Laissez-moi vous présenter la future madame Ducruet. Elle a dit oui et nous sommes maintenant fiancés", avait publié dans la foulée le futur marié sur Instagram, photos à l'appui.