Louis Ducruet raconte sa rencontre coup de foudre avec sa fiancée Marie

"La première fois que j'ai aperçu Marie, c'était dans une boîte de nuit, à Cannes, se souvient-il. Elle était avec des amis, je la regardais, je la trouvais très belle. Elle, elle ne m'a pas remarqué ce soir-là. Et puis, la rentrée est arrivée." La jeune femme originaire de Nice poursuit alors : "Les cours ont débuté, plus le temps passait, plus j'avais l'impression d'être... observée par quelqu'un, explique-t-elle. Quand j'ai vu Louis, cela a été le coup de foudre."

Il nous a fallu du temps

Un coup de coeur qui a pourtant mis plusieurs mois à se transformer en romance : "Comme nous sommes aussi timides l'un que l'autre, il nous a fallu du temps, nous nous cherchions du regard, raconte Marie. Toute l'école savait que je voulais être avec lui et lui avec moi, mais cela a pris six mois avant que l'un de nous se décide à faire le premier pas."