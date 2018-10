Louis Sarkozy et Natali Husic love to love, Cécilia Attias valide

Plus d'un an d'amour et toujours aucun nuage à l'horizon. Toujours installé à New York pour ses études, Louis Sarkozy mène une existence paisible, égayée par la présence de sa petite amie à ses côtés. Le fils de 21 ans Nicolas Sarkozy et Cécilia Attias est heureux en amour et le fait de temps en temps savoir sur Instagram.

Dimanche 21 octobre 2018, le jeune a publié une photo de sa belle Natali et lui en voiture. Tandis qu'il est en train de lire, sa compagne lui adresse un doux regard auquel il ne peut résister. Son bonheur n'échappe pas à sa maman qui a réagi dans ses commentaires mais aussi dans ceux de Natali Husic qui a également publié la même photo sur sa page. Remariée depuis dix ans à Richard Attias, Cécilia Attias a répandu des coeurs, synonyme que celle qui a créé une fondation d'aide aux femmes à New York et travaille aussi avec son époux à l'organisation de forums de chefs d'État valide la relation amoureuse de son fils.