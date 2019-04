Louis Sarkozy lance une collection de mocassins : Carla Bruni future égérie ?

Étudiant en philosophie et religion à l'Université de New York, Louis Sarkozy joue désormais les stylistes de mode. Le fils de Nicolas Sarkozy et Cécilia Attias vient en effet d'annoncer le lancement d'une nouvelle ligne de mocassins en collaboration avec la marque espagnole Boonper. Et pour incarner les futurs modèles féminins de cette collection baptisée Enigma, le jeune créateur pourrait bien faire appel à sa belle-mère Carla Bruni.