Carla Bruni et l'éducation de Giulia : la star n'a qu'un conseil pour sa fille

Deux mois après l'édition italienne, le Elle français consacre à son tour un très beau sujet à trois tops mythiques : Cindy Crawford, Elle Macpherson et Carla Bruni. Sublimées par le photographe Gilles Bensimon, ces trois personnalités qui ont marqué de leur silhouette parfaite les années 1990 reviennent sur ces années d'insouciance et sur leurs premiers souvenirs du magazine Elle. À 51 ans, l'épouse de Nicolas Sarkozy évoque aussi avec tendresse ses deux enfants.

De son mariage avec l'ancien président de la République est née l'adorable Giulia, le 19 octobre 2011. Elle demande à Carla Bruni quel est son "conseil de femme" : "Je répète souvent à ma fille que l'indépendance est capitale pour une femme. Mais je lui souhaite avant tout de l'amour et le bonheur de fonder une famille." Cette semaine, la fillette de 7 ans est partie à l'aventure pour sa première classe verte. La chanteuse a publié des stories sur Instagram montrant sa petite blonde et son sac à dos rose grimpant dans un bus au moment du départ.

Carla Bruni est aussi la maman d'Aurélien Enthoven, dont le père est Raphaël Enthoven. Le jeune homme, passionné de paléontologie et fan de métal, aura 18 ans en juin. "Quand je repense à mes années de mannequinat, révèle Carla Bruni, les souvenirs sont vertigineux ! Presque sauvages et pleins d'aventures. J'étais libre, inconsciente et seule, toujours en voyage. Si je me compare à mon fils Aurélien, il est beaucoup plus responsable que moi ! J'admire la sagesse de cette nouvelle génération."

Dans Gala, en octobre 2017, elle expliquait avec une pointe de fierté que son fils était vegan par conviction, "pour protéger les animaux". Et plus généralement, sur l'éducation qu'elle offre à ses enfants : "Mes parents m'ont laissé une grande liberté et j'essaye de reproduire cette éducation. Je laisse faire à mes enfants tout ce qu'ils veulent. À part la drogue, l'alcool et les choses dangereuses, bien sûr. Je leur donne tout mon amour et ma protection, mais j'essaye de ne pas surinvestir notre relation, je n'interfère pas dans leurs goûts et leur vie."

Elle, en kiosques le 19 avril 2019.