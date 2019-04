Carla Bruni-Sarkozy : Nostalgique de ses années mannequin avec une vidéo vintage

Claudia Schiffer, Helena Christensen, Eva Herzigova, Kate Moss, Naomi Campbell... Autant de noms qui ont marqué la mode dans les années 90. Mais à cette impressionnante liste manque celui d'une icône française : Carla Bruni-Sarkozy. Mannequin incontournable de cette grande époque, l'épouse de l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy a participé à de nombreux défilés et campagnes publicitaires. Elle a notamment été l'une des muses de la grande maison Versace.

Le 13 avril 2019, la chanteuse de 50 ans s'est laissée aller à un peu de nostalgie, repensant à ce grand chapitre de sa carrière. La maman de Giulia (7 ans) et Raphaël (17 ans ) a choisi de replonger dans les archives et de partager une vidéo vintage avec ses 441 000 abonnés. C'est ainsi que Carla Bruni-Sarkozy a proposé une vidéo d'elle filmée dans les années 90, lors d'un défilé pour Versace. "Quand on faisait des pirouettes avec les cheveux et qu'on portait des couleurs vives, dans les années 90 chez @versace", a-t-elle commenté en légende de cette séquence qui a déjà été visionnée plus de 117 000 fois.